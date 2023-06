Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Neil Patrick Harris riprenderà il ruolo di Michael Lawson per la seconda stagione di Uncoupled, serie TV passata a Showtime dopo che Netflix l'aveva cancellata.

Gli inghippi però continuano, e la causa è perfettamente immaginabile: lo sciopero degli sceneggiatori. Durante un'intervista Harris ha infatti rivelato che le riprese dei nuovi episodi sono state ritardate:

"Ero molto emozionato, avremmo iniziato le riprese i primi di luglio, ma lo sciopero degli sceneggiatori è in corso. Quindi tutto è in pausa, aspetteremo fino a quando la situazione non si risolverà da sola. Speriamo di poter iniziare le riprese col bel tempo, dato che abbiamo lavorato alla prima stagione col freddo - e non è divertente passeggiare per Central Park tremando, è più divertente in canottiera".

Nello spettacolo Neil Patrick Harris ha interpretato Michael, un quarantenne recentemente divorziato che deve affrontare sia la fine di una lunga relazione dopo che suo marito lo ha lasciato, sia le difficoltà che derivano dal ritrovarsi improvvisamente single nella Grande Mela.

Fonte: Deadline