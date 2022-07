Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 21 minuti fa

Il nuovo progetto di Darren Star (creatore di Emily in Paris) e Jeffrey Richman (Modern Family) che avrà Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother) come protagonista, ha finalmente un full trailer.

Originariamente annunciato ad agosto dello scorso anno, Uncoupled sarà un ritorno sulla piattaforma per Harris, che è conosciuto anche per il suo incredibile ruolo di Conte Olaf in Una Serie di Sfortunati Eventi. L'attore interpreterà Michael, un quarantenne recentemente divorziato che deve affrontare sia la fine di una lunga relazione dopo che suo marito lo ha lasciato, sia le difficoltà che derivano dal ritrovarsi improvvisamente single nella Grande Mela.

La serie vede nel cast anche Tuc Watkins, André de Shields, Colin Hanlon, Dan Amboyer, Gilles Marini, Jai Rodriguez, Nic Rouleau e Peter Potre.

Oltre che in Uncoupled, rivedremo Neil Patrick Harris nel ruolo di un villain nello speciale per il 60° anniversario di Doctor Who.

Uncoupled sarà rilasciato su Netflix il 29 luglio.