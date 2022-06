Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Neil Patrick Harris interpreterà un villain non ancora annunciato nel prossimo speciale per il 60° anniversario di Doctor Who, e molti fan sono convinti che assumerà il ruolo di un cattivo che abbiamo già conosciuto ma che non compare nello spettacolo da oltre 50 anni.

L'ingresso di Patrick Harris nel cast è stato annunciato insieme a una foto, la quale ha portato molti Whovian a credere che interpreterà il ruolo del Celestial Toymaker, un personaggio nato nel 1966 interpretato da Michael Gough, celebre attore inglese.

Il Toymaker è stato l'antagonista centrale in The Celestial Toymaker, un capitolo della terza stagione di Doctor Who composto da quattro episodi (La Stanza dei Giochi Celestiale, La Sala delle Bambole, La Pedana da Ballo e Il Test Finale).

Il Celestial Toymaker è un essere antico e potente, che ha trovato la sua strada nel nostro universo dopo essere stato espulso da un altro. Esiste secondo un diverso insieme di regole scientifiche, dando l'impressione di poter piegare le regole della realtà stessa. Ha anche la capacità di controllare le persone, trasformandole nei suoi "giocattoli". Annoiato dalla sua immortalità, organizza delle gare tra i suoi nemici, dove moriranno o rimarranno intrappolati al suo fianco per sempre.

Fonte: Comic Book