Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Quando si raggiunge il traguardo di una cifra tonda, è bene celebrare l’evento nel migliore dei modi, e sembrano saperlo bene sul set di Doctor Who che, in vista dei festeggiamenti del 60° anniversario dello show che si svolgeranno il prossimo anno, ospiterà un amatissimo interprete.

Dopo aver infatti annunciato il ritorno di David Tennant e di Catherine Tate, volti del Decimo Dottore e di Donna Noble, confermato anche da alcune immagini, è stata infatti rivelata la presenza di Neil Patrick Harris. La star di How I Met Your Mother si unirà infatti con un ruolo ancora top secret al cast, che comprende anche Ncuti Gatwa (Sex Education) e Yasmin Finney (Heartstopper), nei rispettivi panni della nuova reincarnazione dell’alieno viaggiatore del tempo e di un personaggio di nome Rose - ma non è ancora noto se la Rose di Finney sarà lo stesso personaggio di Billie Piper, che ha debuttato nel 2005, o solo un omonimo.

“È un grande onore aprire le porte del nostro studio al fantastico Neil Patrick Harris” – ha così dichiarato lo showrunner Russel T Davies – “Ma perché? E chi interpreterà? Dovrete attendere ancora un po’, ma vi posso garantire che le cose che stiamo girando ora sono oltre ogni immaginazione. Dottore dovrai fare molta attenzione!”.

Con l’hype salito molto probabilmente ancor più alle stelle, ai fan non resta che aspettare il 2023 per assistere al tutto, consapevoli che intanto a fine anno sarà trasmesso l'episodio speciale che vedrà l’uscita di scena di Jodie Whittaker.

Fonte: Comic Book