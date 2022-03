Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Il produttore esecutivo di Doctor Who Matt Strevens ha anticipato che l'episodio di rigenerazione di Jodie Whittaker (già girato) sarà "incredibile", sia per portata che per lunghezza, e farà parte delle celebrazioni del centenario della BBC - che avverrà entro la fine dell'anno.

Promettendo una fine emotiva al regno del 13° Dottore, Strevens ha affermato che pensa che i fan saranno soddisfatti di come si concluderà l'arco narrativo di Whittaker:

"La storia finale è un lungometraggio epico incredibile - è stato grandioso da girare - con molte sorprese per i fan di tutte le età. Jodie riceve un ottimo saluto. Penso che emozionerà tutti".

Al momento si sa molto poco sul finale dei tre speciali di Doctor Who in cui Whittaker reciterà, e ancor meno su chi assumerà il ruolo del Dottore durante il ritorno di Russell T. Davies al timone del franchise.

Tuttavia, Strevens ha indicato l'entusiasmo di Whittaker nel "passare il testimone" e vedere il prossimo custode del TARDIS iniziare nuove avventure, e potenzialmente anche con una squadra completamente nuova, poiché i futuri compagni Yaz (Mandip Gill) e Dan (John Bishop) probabilmente non torneranno:

"Anche Jodie è molto entusiasta di sapere chi sarà il prossimo proprietario del TARDIS. È grandioso poter passare il testimone. È adorabile per ogni attore che interpreta la parte: sei un custode e, come tutti noi che facciamo lo spettacolo, vuoi assicurarti di averlo lasciato in un posto abbastanza buono per continuare. Ha significato molto per Jodie sapere che si sarebbe rigenerata".

Prima che il Dottore di Whittaker arrivi al capolinea, però, vedremo un altro speciale: Legend of the Sea Devils, in arrivo questa primavera, che vedrà il ritorno di uno dei primi nemici del Dottore.

Fonte: Digital Spy