Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 18 ore fa

BBC ha annunciato che lo sceneggiatore e produttore televisivo gallese Rusell T. Davies, a cui è stato attribuito il merito di aver contribuito a far rivivere nel 2015 la serie TV di fantascienza Doctor Who, tornerà per la prossime stagioni al posto di Chris Chibnall, che aveva già annunciato il suo ritiro dallo show a luglio.

Davies riprenderà il posto di showrunner dello show ideato da Sydney Newman, nel 2023 che segnerà il sessantesimo anniversario di Doctor Who. Davies ha così commentato:

"Sono oltremodo entusiasta di essere di nuovo nel mio programma preferito. Ma stiamo viaggiando nel tempo troppo velocemente, c'è un'intera serie del brillante Dottore di Jodie Whittaker per me, con il mio amico ed eroe Chris Chibnall al timone e sono ancora uno spettatore per ora".

Una grande notizia questa per tutti i fan dell'iconica serie TV britannica, poiché la gestione di Chibnall, nelle ultime stagioni, è stata criticata da molti, ritenendola non all'altezza di quelle precedenti.

C’è da aspettarsi quindi il ritorno di alcuni personaggi storici che hanno caratterizzato l’era Davies e di quelle atmosfere che hanno caratterizzato i primi anni del revival di Doctor Who. Molti fan si aspettano il ritorno di David Tennant e Billie Piper, che già hanno preso parte allo special del cinquantenario assieme a Matt Smith, ma non è da escludere la presenza di John Barrowman, anche visto il suo recente ritorno nello show.

Probabilmente questo evento coincide anche con l’abbandono della serie TV da parte di Jodie Whittaker, attuale incarnazione del Dottore che ha già annunciato l’intenzione di lasciare il lavoro al termine della prossima stagione.

Il direttore del dramma della BBC Piers Wenger, ha voluto così commentare:

"Siamo entusiasti che Russell stia tornando nello show per costruire sugli enormi successi di Chris e Jodie. Grazie a loro due e al team di Cardiff per tutto ciò che continuano a fare per lo spettacolo e ciao Russell, è meraviglioso riaverti".

La tredicesima stagione di Doctor Who sarà rilasciata entro la fine del 2021.

Fonte: Variety