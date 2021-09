Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

I fan di Doctor Who si stanno preparando per un altro cambiamento: come annunciato in precedenza, Jodie Whittaker e lo showrunner Chris Chibnall abbandoneranno l'iconica serie TV nell'autunno 2022. Prima che ciò avvenga, Whittaker riprenderà il suo ruolo nei nuovi episodi e in tre speciali, che vedranno il debutto del nuovo companion Dan Lewis (John Bishop).

In una recente intervista, la new entry ha parlato dell'esperienza di unirsi alla serie poco prima dell'uscita dell'attrice, ma di aver già sviluppato un legame con gli attori protagonisti:

"È stato fantastico lavorare con loro. Sono tutti così accoglienti e di supporto, in particolare per qualcuno come me che non ha mai lavorato prima a una serie come questa. So che tutti lo sanno, ma come tutti dicono, Jodie è fenomenale. Il modo in cui Jodie guida questo spettacolo - la quantità di responsabilità che porta così leggermente sulle sue spalle - è sbalorditivo. Sarà strano non vederci ogni settimana".

“Nel 2017 ho iniziato questa bellissima esperienza. Non avrei mai potuto immaginare le brillanti avventure, i mondi e le meraviglie che avrei visto. Il mio cuore è pieno di amore per questo spettacolo, per la squadra che lo realizza, per i fan che lo guardano e per ciò che ha portato nella mia vita. E non potrò mai ringraziare abbastanza Chris per avermi affidato le sue incredibili storie. Sapevamo che volevamo cavalcare quest'onda fianco a fianco e passare il testimone insieme. Quindi eccoci qui, a poche settimane dalla conclusione del miglior lavoro che abbia mai avuto. Non credo che sarò mai in grado di esprimere ciò che questo ruolo mi ha dato. Porterò il Dottore e le lezioni che ho imparato per sempre", ha affermato Whittaker commentando il suo saluto al Dottore. “So che il cambiamento può essere spaventoso e nessuno di noi sa cosa c'è là fuori. Ecco perché continuiamo a cercare. Viaggia speranzoso. L'Universo ti sorprenderà. Costantemente”.

Chibnall ha continuato: "Jodie e io abbiamo stretto un patto 'tre serie e via' all'inizio di questa esperienza irripetibile. Quindi ora il nostro turno è terminato e stiamo riconsegnando le chiavi del TARDIS. Il magnifico e iconico Dottore di Jodie ha superato tutte le nostre alte aspettative. È stata l'attrice protagonista che si è assunta la responsabilità di essere la prima Dottoressa con stile, forza, calore, generosità e umorismo. Ha catturato l'immaginazione del pubblico e continua a ispirare tutto il mondo, così come tutti gli attori della produzione. Non riesco a immaginare di lavorare con un Dottore più stimolante, quindi non lo farò! Per me guidare questa squadra eccezionale è stato un divertimento creativo senza rivali e una delle più grandi gioie della mia carriera. Sono così orgoglioso delle persone con cui abbiamo lavorato e delle storie che abbiamo raccontato. Per finire il nostro tempo nello show con uno speciale aggiuntivo, dopo che la pandemia ha cambiato e sfidato i nostri piani di produzione, è un bel bonus. È fantastico che il culmine della storia del Tredicesimo Dottore sarà al centro delle celebrazioni del centenario della BBC. Auguro ai nostri successori, chiunque scelgano BBC e BBC Studios, tanto divertimento quanto ne abbiamo vissuto noi. Sarà meraviglioso!".

La tredicesima stagione di Doctor Who sarà rilasciata entro la fine del 2021.

Fonte: Comic Book