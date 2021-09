Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Lo scorso luglio è stato annunciato che nel 2022 Jodie Whittaker e Chris Chibnall lasceranno Doctor Who, serie in cui l'attrice interpreta il tredicesimo Dottore dallo speciale di Natale del 2017, Twice Upon a Time. Mentre il suo periodo nel TARDIS si appresta a volgere al termine, Whittaker parla delle sue esperienze, rivelando le parti migliori dell'essere il Dottore.

La protagonista della nota serie britannica ha raccontato di aver avuto così tante esperienze meravigliose in Doctor Who che potrebbe esserci un intero documentario al riguardo, ma che ce ne sono stati due in particolare che si sono distinti:

"Direi che gli aspetti migliori sono avere una nuova famiglia - formata da cast e troupe - e l'ambiente lavorativo, in cui c'è una gioia nell'andare al lavoro ogni giorno. Siamo parte di qualcosa di sorprendente".

Whittaker ha inoltre parlato di come le sia piaciuto vedere quanto Doctor Who significhi per i fan:

"Ci è stato passato il testimone e lo teniamo davvero stretto. È stato un viaggio bellissimo per questo, come lo è stato vedere quanto significhi per i vecchi fan di Doctor Who, per i nuovi Whovian, per le persone che se ne sono andate e sono tornate".

“Nel 2017 ho iniziato questa bellissima esperienza. Non avrei mai potuto immaginare le brillanti avventure, i mondi e le meraviglie che avrei visto. Il mio cuore è pieno di amore per questo spettacolo, per la squadra che lo realizza, per i fan che lo guardano e per ciò che ha portato nella mia vita. E non potrò mai ringraziare abbastanza Chris per avermi affidato le sue incredibili storie. Sapevamo che volevamo cavalcare quest'onda fianco a fianco e passare il testimone insieme. Quindi eccoci qui, a poche settimane dalla conclusione del miglior lavoro che abbia mai avuto. Non credo che sarò mai in grado di esprimere ciò che questo ruolo mi ha dato. Porterò il Dottore e le lezioni che ho imparato per sempre" ha affermato Whittaker commentando il suo saluto al Dottore. “So che il cambiamento può essere spaventoso e nessuno di noi sa cosa c'è là fuori. Ecco perché continuiamo a cercare. Viaggia speranzoso. L'Universo ti sorprenderà. Costantemente”.

La tredicesima stagione di Doctor Who sarà rilasciata entro la fine del 2021. Nel caso in cui ve lo foste perso, di seguito il teaser trailer pubblicato di recente!

Fonte: Comic Book