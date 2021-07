Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Durante il panel dedicato al Comic-Con, è stato rilasciato il primo trailer della tredicesima stagione di Doctor Who - che sarà rilasciata entro il 2021. Durante l'evento hanno presenziato Jodie Whittaker, Mandip Gill e il nuovo companion John Bishop, annunciato alla fine dello speciale delle vacanze, che sostituirà Ryan (Tosin Cole) e Graham O'Brien (Bradley Walsh).

"Se avessi potuto dire al me stesso più giovane che un giorno mi sarebbe stato chiesto di salire a bordo del TARDIS, non ci avrei mai creduto", ha raccontato Bishop. "Entrare a far parte di Doctor Who è un sogno che diventa realtà e non potrei desiderare una compagnia migliore di quella di Jodie e Mandip".

A differenza delle stagioni precedenti, quest'anno la serie TV racconterà una storia singolare. Ciò è dovuto al programma di riprese determinato dalle sfide della pandemia - che ha inevitabilmente ridotto il numero di episodi:

"Prima di iniziare i lavori, ci sono stati momenti in cui pensavamo che non saremmo stati in grado di lavorare allo spettacolo a causa del Covid. C'erano due strade da poter prendere", ha detto Chibnall. “Potevamo fare tanti piccoli episodi, senza mostri o potevamo accettare la sfida, creando la storia più grandiosa possibile. Andremo in un sacco di posti diversi, avremo tutti i tipi di personaggi e mostri, e tutto farà parte di un insieme più grande. È sicuramente la cosa più ambiziosa che abbiamo fatto da quando siamo entrati nella serie".

Fonte: Deadline