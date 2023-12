Doctor Who: rilasciato il Trailer dello Speciale Natalizio

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 10 dicembre 2023

Dopo aver rilasciato The Giggle, ultimo episodio speciale del 60° anniversario di Doctor Who, i canali ufficiali della serie TV hanno condiviso il trailer dello speciale natalizio, The Church on Ruby Road - che rappresenta il debutto ufficiale di Ncuti Gatwa come il 15° Dottore.

L'anteprima dell'episodio, che sarà disponibile in streaming su Disney+ il giorno di Natale, mostra il 15° Dottore (Ncuti Gatwa) mentre incontra la sua nuova companion Ruby Sunday (Millie Gibson).

The Church on Ruby Road è il primo speciale natalizio di Doctor Who dal 2017, poiché il precedente showrunner Chris Chibnall aveva spostato l'evento al giorno di Capodanno. Russell T Davies ha quindi ripristinato la tradizione:

"Per la prima volta in assoluto sto scrivendo uno speciale natalizio...a Natale! La sceneggiatura del 2023 è stata approvata da tempo. Quella nuova è per la fine del 2024!".

Doctor Who è disponibile in streaming su Disney+ - compresi gli episodi speciali del 60° anniversario della serie TV.

Lo speciale natalizio sarà invece disponibile a partire dal 25 dicembre.

Fonte: Comic Book