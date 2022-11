Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 20 ore fa

Mentre si attende il ritorno della frizzante coppia formata da Ten e Donna Noble, nuovamente interpretati da David Tennant (Des) e Catherine Tate, attesa per l’evento del 60° anniversario della serie, proseguono i lavori sul prossimo arco narrativo di Doctor Who.

È stato infatti recentemente annunciato il nome dell’attrice che apparirà a fianco di Ncuti Gatwa (Sex Education), nuova incarnazione del Signore del Tempo, nei prossimi episodi: ad accompagnare il protagonista nei suoi incredibili viaggi a bordo del Tardis sarà Millie Gibson, che darà il volto a Ruby Sunday.

“Sebbene sia ancora totalmente incredula, sono davvero onorata di essere stata scelta come companion del Dottore” - ha così dichiarato l’interprete - “È un dono e un sogno che si realizza. Farò ogni cosa per essere all’altezza di chi è venuto prima di me e quale modo migliore per realizzarlo se non essere al fianco del favoloso Ncuti Gatwa. Non vedo l'ora di iniziare”.

“Nel mio lavoro è davvero entusiasmante scovare la nuova generazione di talenti e Millie brilla già come una star” – ha commentato lo showrunner Russell T. Davies - “È brillante, dinamica, intelligente e un'attrice meravigliosa. Da fan di ‘Coronation Street’, l’ho vista sopravvivere a inseguimenti, armi da fuoco e assedi, ma non è niente in confronto a quello che attenderà la sua Ruby Sunday”.

In attesa di vederla in azione, vi ricordiamo che il prossimo appuntamento con lo show, che segnerà come detto in precedenza il traguardo di sessanta candeline, è previsto per novembre 2023.

Fonte: Variety