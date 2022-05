Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

L'attore Ncuti Gatwa, conosciuto per il suo ruolo di Eric Effiong in Sex Education, prenderà il posto di Jodie Whittaker come protagonista di Doctor Who.

Il 29enne diventerà il 14° Signore del Tempo nel popolare show di fantascienza, e sarà il primo interprete non bianco a interpretare il ruolo principale.

L'attore scozzese Gatwa, nato in Ruanda, ha dichiarato a BBC:

"È davvero fantastico. È un vero onore. Questo ruolo è un'istituzione ed è così iconico. Il ruolo del Dottore significa molto per così tante persone, me compreso. Sono molto grato di aver ricevuto il testimone e cercherò di fare del mio meglio".

Gatwa farà il suo debutto come Signore del Tempo nel 2023.

Lo showrunner Russell T. Davies, che riprenderà le redini della serie TV il prossimo anno, ha raccontato che Gatwa lo aveva impressionato in un'audizione "folgorante":

"È stata la nostra ultima audizione. È stata la nostra ultima. Pensavamo di avere trovato la persona giusta, e poi è entrato lui. Sono davvero, davvero elettrizzato. Sarà un futuro radioso".

Il creatore di Queer as Folk e It's a Sin ha pubblicato un selfie con Gatwa sul tappeto rosso dei Baftas.

Fonte: BBC News