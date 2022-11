Doctor Who: svelata la Durata dello Special del 60° Anniversario

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 15 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Il viaggio della tredicesima incarnazione del pilota del Tardis si è ormai concluso, con i fan di Doctor Who che hanno recentemente salutato Jodie Whittaker (Broadchurch), apparsa per l’ultima nei panni del Signore del Tempo nell’emozionante special The Power of the Doctor.

La tanto attesa rigenerazione ha però portato con sé una grande, ma non del tutto inattesa, sorpresa, in quanto l’alieno, anziché assumere il volto dell’annunciato Ncuti Gatwa, si è mostrato nelle fattezze della sua decima versione, interpretata da David Tennant (Good Omens).

Il percorso dunque che porterà la star di Sex Education a calarsi nel ruolo del protagonista sarà anticipato da tre nuovi episodi speciali della durata da un’ora, dedicati al 60° anniversario della longeva serie TV, che debutteranno a novembre 2023.

“Quando Russell T. Davies ha diretto Doctor Who per cinque anni, lo ha trasformato in un enorme successo commerciale e di critica” – è stato così dichiarato dalla rivista Doctor Who Magazine – “Ora sta tornando con alcuni grandi, audaci piani per il prossimo step, che inizieranno a novembre 2023 con tre spettacolari episodi speciali di un’ora, con protagonista il Quattordicesimo Dottore di David, prima che Ncuti ne assuma le redini in qualità di Quindicesimo nel periodo festivo”.

Non resta a questo punto che attendere questo entusiasmante trittico di appuntamenti, di cui è stato anche rilasciato un breve teaser trailer.

Fonte: Comic Book