Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Grandissime notizie per tutti i fan del più famoso viaggiatore del tempo e dello spazio: sembra infatti che una delle coppie più amate apparse nella longeva serie britannica Doctor Who sia in procinto di tornare.

Dopo essere apparso al fianco di Matt Smith (The Crown) nello special per il 50° anniversario, David Tennant (Good Omens), volto della decima incarnazione del Dottore, è in procinto di salire ancora una volta sul Tardis assieme a Catherine Tate (The Office), che vestirà nuovamente i panni dell’esuberante e caparbia Donna Noble.

“Sono tornati! E sembra impossibile: prima annunciamo un nuovo Dottore, e ora uno vecchio, insieme alla meravigliosa Donna. Ma cosa diavolo sta succedendo?” - ha così dichiarato lo showrunner Russell T. Davies - “Forse questo è un racconto perduto, o un mondo parallelo, o forse un sogno, un trucco, un flashback. L'unica cosa che posso confermare è che sarà spettacolare, dato che due delle nostre più grandi star si riuniranno per la battaglia della vita”.

Gli attori, che avevano condiviso insieme lo schermo per l’ultima volta nel finale della quarta stagione, quando il Signore del Tempo si era visto costretto a cancellare la memoria della sua fida companion per poterle salvare la vita, appariranno nuovamente nello show per lo special del 60° anniversario che si celebrerà nel 2023.

Nell’attesa vi ricordiamo che è stato da poco trovato nella star di Sex Education, Ncuti Gatwa, il prossimo interprete che vestirà i panni del benevolo alieno dopo che Jodie Whittaker si congederà dal ruolo nell’episodio speciale atteso per fine anno.

Fonte: Variety