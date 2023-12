Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 27 novembre 2023

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Dopo l'uscita del primo dei tre episodi speciali per il 60° anniversario di Doctor Who - serie TV ora disponibile in streaming su Disney+ - i fan possono ora avere un assaggio del secondo, Wild Blue Yonder, grazie al rilascio di un nuovo trailer.

The Star Beast si è concluso con una scena emozionante, con il Dottore e Donna riuniti all'interno del TARDIS, con il suo nuovissimo set interno, e pronti per un'ultima avventura. Tuttavia, le cose vanno immediatamente storte quando Donna versa il suo caffè sul TARDIS, causandone l'incendio e mandando in tilt tutto il sistema. La famiglia di Donna assiste impotente alla scomparsa del TARDIS, evento che segna il punto di partenza di Wild Blue Yonder.

Wild Blue Yonder si presenta come l'episodio più enigmatico tra i tre. Mentre il villain di The Star Beast è noto per essere ispirato da una storia a fumetti classica di Doctor Who, e Neil Patrick Harris è stato annunciato nel ruolo del celebre Giocattolaio in The Giggle, l'identità dell'antagonista di Wild Blue Yonder - se presente - rimane avvolta nel mistero.

Secondo la descrizione ufficiale, "Il TARDIS porta il Dottore e Donna in un viaggio verso un luogo lontano e misterioso e li abbandona nel mezzo di un'azione ostile".

Mentre i dettagli sulla trama dell'episodio sono ancora nascosti, Russell T Davies ha suggerito che questo episodio esplorerà nuovi territori, facendo qualcosa che Doctor Who non ha mai fatto nei suoi 60 anni di storia e che potrebbe interagire con le idee introdotte durante il mandato di Chris Chibnall come showrunner, con Jodie Whittaker nei panni del Dottore.

Wild Blue Yonder uscirà il 2 dicembre su Disney+.

Fonte: Comic Book