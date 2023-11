Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 18 novembre 2023

Viaggiare nel tempo e nello spazio ha sempre affascinato gli appassionati di fantascienza, ma poche serie TV hanno saputo incarnare questo sogno come Doctor Who. Mentre ci avviciniamo rapidamente al 60° anniversario, l'eccitazione è palpabile. Tra pochi giorni David Tennant tornerà a guidare il TARDIS, ora nei panni del 14° Dottore, in una reunion memorabile con Donna Noble (Catherine Tate).

Questo articolo esplora in profondità i tre episodi speciali di uno spettacolo che ha segnato generazioni, diventando un pilastro della cultura pop. Tra avventure mozzafiato, incontri con alieni e viaggi attraverso le epoche, le puntate in arrivo offrono un mix unico di intrattenimento, riflessione e innovazione.

The Star Beast

Trama

L'ultima volta che abbiamo visto Donna, il Dottore è stato costretto a cancellare i suoi ricordi per proteggerla. Come si riuniranno queste due icone nelle prossime avventure?

Secondo la descrizione ufficiale, "Un'astronave si schianta nel nord di Londra. Non che Donna Noble se ne sia accorta, aveva altre cose in mente. Inoltre, non esistono gli alieni, giusto?! Ma poi ne compare uno nella casetta del suo giardino: il Meep. Un altro, il Dottore, irrompe nella sua cucina. Quando uno squadrone di Wrarth Warriors si presenta alla sua porta, la famiglia Noble deve affrontare i fatti: il passato di Donna la sta raggiungendo. E la sua mente sta per essere sconvolta...".

I ricordi di Donna sono quindi un punto chiave della trama: se dovesse ricordare qualcosa dei suoi viaggi col Dottore, questo potrebbe ancora ucciderla. Con Davies che spesso allude a un terribile destino per la companion nelle risposte sui social media, molti temono ciò che è in serbo per il personaggio.

Cast

Il primo episodio sarà interpretato da:

David Tennant – Il Dottore;

– Il Dottore; Catherine Tate – Donna Noble;

– Donna Noble; Miriam Margolyes – voce di The Meep;

– voce di The Meep; Yasmin Finney – Rose Temple-Noble;

– Rose Temple-Noble; Karl Collins – Shaun Temple;

– Shaun Temple; Jamie Cho – Colonnello Chan;

– Colonnello Chan; Ruth Madeley – Shirley Anne Bingham;

– Shirley Anne Bingham; Jacqueline King – Sylvia Noble;

– Sylvia Noble; Ronak Patani – Maggiore Singh;

– Maggiore Singh; John Hopkinson – voce di Zreeg;

– voce di Zreeg; Ned Porteous – voce di Zogroth;

– voce di Zogroth; Matt Green - giornalista della BBC;

- giornalista della BBC; Anna Martine Freeman - Capo tecnico;

- Capo tecnico; Archie Backhouse – Sergente;

– Sergente; Dara Lall – Colin “Fudge” Higgins;

– Colin “Fudge” Higgins; Isabella Carey ;

; Harley McEvilly ;

; Max Fincham.

Trailer e data di uscita

The Star Beast uscirà il 25 novembre su Disney+.

Wild Blue Yonder

Trama

Secondo la descrizione ufficiale, "Il TARDIS porta il Dottore e Donna in un viaggio verso un luogo lontano e misterioso e li abbandona nel mezzo di un'azione ostile".

A proposito di questo episodio, Davies ha affermato:

“Mentre il primo è come un film Pixar, in cui tutta la famiglia ride per un mostro divertente, il secondo, Wild Blue Yonder, è più oscuro. Non è spaventoso, è davvero strano”.

Cast

Il secondo episodio sarà interpretato da:

David Tennant – Il Dottore;

– Il Dottore; Catherine Tate – Donna Noble;

– Donna Noble; Miriam Margolyes – voce di The Meep;

– voce di The Meep; Yasmin Finney – Rose Temple-Noble;

– Rose Temple-Noble; Karl Collins – Shaun Temple;

– Shaun Temple; Jacqueline King – Sylvia Noble;

– Sylvia Noble; Bonnie Langford – Melanie Bush;

– Melanie Bush; Ruth Madeley – Shirley Anne Bingham;

– Shirley Anne Bingham; Miriam Margolyes – voce di The Meep;

– voce di The Meep; Jemma Redgrave – Kate Stewart.

Trailer e data di uscita

Wild Blue Yonder uscirà il 2 dicembre su Disney+.

The Giggle

Trama

Questo episodio segna il ritorno del Giocattolaio per la prima volta in 57 anni. Ci sono stati alcuni tentativi di riportare il personaggio nella serie TV prima di questo episodio: tornò quasi a metà degli anni '80 in The Nightmare Fair, ma la puntata venne cancellata. Un altro tentativo è stato nello speciale Doctor Who: Dimensions in Time (1993), dove era il villain principale dello speciale in una prima bozza della sceneggiatura. Tuttavia, il suo interprete originale Michael Gough ha rifiutato di tornare, quindi è stato sostituito da Rani (Kate O'Mara).

Cast

Il terzo episodio sarà interpretato da:

David Tennant – Il Dottore;

– Il Dottore; Ncuti Gatwa - Il Dottore;

- Il Dottore; Catherine Tate – Donna Noble;

– Donna Noble; Miriam Margolyes – voce di The Meep;

– voce di The Meep; Yasmin Finney – Rose Temple-Noble;

– Rose Temple-Noble; Karl Collins – Shaun Temple;

– Shaun Temple; Neil Patrick Harris – Il Giocattolaio;

– Il Giocattolaio; Bernard Cribbins – Wilfred Mott;

– Wilfred Mott; Carol Ann Ford – Susan Foremann;

– Susan Foremann; Ruth Madeley – Shirley Anne Bingham;

– Shirley Anne Bingham; Jacqueline King – Sylvia Noble;

– Sylvia Noble; Bonnie Langford – Melanie Bush;

– Melanie Bush; Indira Varma – Duchessa;

– Duchessa; Alexander Devrient – Colonnello Ibrahim;

– Colonnello Ibrahim; Jemma Redgrave – Kate Stewart.

Trailer e data di uscita

The Giggle uscirà il 9 dicembre su Disney+.

Produzione

La celebrazione del 60° anniversario di Doctor Who non è un evento importante solo per i fan, ma segna anche una significativa ristrutturazione dietro le quinte. Al timone della narrazione ritroviamo Russell T Davies, che riporterà nuovamente la sua visione unica e la sua narrativa avvincente alla serie TV.

Questi episodi speciali vedono anche un'impressionante lineup di produttori esecutivi: Joel Collins, Phil Collinson, Julie Gardner e Jane Tranter, nomi già noti ai fan dello spettacolo.

La società di produzione Bad Wolf è pronta ad assumere un ruolo più influente, prendendo il controllo creativo. Questo cambiamento suggerisce un'evoluzione entusiasmante nella direzione della serie, portando una nuova energia e forse anche nuove prospettive nella storica saga di fantascienza.

Alla regia figurano Rachel Talalay per il primo episodio, Tom Kingsley per il secondo e Chanya Button per il terzo, ognuno contribuendo con il proprio stile distintivo e visione artistica.