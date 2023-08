Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 22 agosto 2023

Molti fan sono rimasti sorpresi ed entusiasti di apprendere che David Tennant interpreterà ancora una volta il Dottore nei prossimi episodi di Doctor Who, ma sembra che la sua interpretazione sarà leggermente diversa.

In una recente intervista, l'attore ha infatti anticipato che la sua interpretazione del 14° Dottore non avrà esattamente la stessa caratterizzazione del suo precedente 10° Dottore:

"Il Dottore è stato tre persone diverse nel frattempo, quindi non sono necessariamente la stessa versione del Dottore che ero prima. Non sono il 10° Dottore adesso, sono il 14°. Beh, a rigor di termini non sappiamo più quale sia il numero effettivo, vero?".

Tennant riprenderà il suo ruolo nei tre episodi speciali - che verranno rilasciati in occasione del 60° anniversario della serie TV - insieme a Catherine Tate come Donna Noble.

Nel frattempo, il prossimo capitolo debutterà nel 2024 e sarà la prima stagione di Doctor Who a essere trasmessa in streaming su Disney+ nei mercati internazionali.

Inoltre, è stato annunciato che Ncuti Gatwa potrebbe interpretare il Dottore un periodo di tempo significativo. Questo perché pare abbia fatto un'ottima impressione su Russell T. Davies e sui responsabili dello spettacolo, tanto da assicurarsi un contratto per più di una stagione.

Fonte: Comic Book