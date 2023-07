Doctor Who: Ncuti Gatwa sarà il Dottore per più di una Stagione

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 59 minuti fa

Ncuti Gatwa è in procinto di diventare il nuovo volto di Doctor Who, ereditando il cacciavite sonico e l'indomita audacia del protagonista della serie TV. Secondo quanto riferito recentemente, pare che l'attore si appresti a rimanere nel ruolo per un periodo significativo.

Inoltre, sembra che Gatwa abbia fatto un'ottima impressione su Russell T. Davies e sui responsabili dello spettacolo, tanto da assicurarsi un contratto per più di una stagione. In un'intervista, la star di Sex Education ha rivelato che l'anno prossimo girerà la sua seconda stagione nei panni del 15° Dottore:

"Il teatro mi ha mantenuto, nonostante fossi uno spiantato. Ma ho intenzione di tornarci l'anno prossimo, dopo aver finito la seconda stagione di Doctor Who".

Quindi, almeno per due stagioni, avremo Gatwa alla guida di Doctor Who. Questo non sorprende dato che, sin dal suo riavvio, l'unica incarnazione del Dottore che ha passato il testimone dopo una sola stagione è stato Christopher Eccleston.

In attesa di maggiori informazioni, vi ricordiamo che la serie TV tornerà nel 2023 con l’evento celebrativo per il 60° anniversario, che vedrà il ritorno della coppia formata da David Tennant e Catherine Tate.

Fonte: We Got This Covered