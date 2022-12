Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 18 ore fa

Dopo che Starz ha voluto concedere un regalo al suo pubblico, diffondendo online il primo teaser trailer della settima stagione di Outlander, anche la rete televisiva BBC ha scorto la lista dei desideri dei propri spettatori e, spuntando una casella ivi presente, ha offerto un gradito dono a tutti i fan di un certo Signore del Tempo.

Il network ha recentemente diffuso online un nuovo video inerente all’atteso episodio speciale per il 60° anniversario di Doctor Who, nel quale è possibile non solo apprezzare il ritorno di David Tennant (Good Omens) e Catherine Tate, che vestiranno i panni della quattordicesima incarnazione dell’alieno e la sua ex companion, Donna Noble, ma anche valutare la presenza di alcune new entry.

La clip infatti mostra un ulteriore sguardo al misterioso personaggio cui darà il volto l’ex star di How I Met Your Mother, Neil Patrick Harris, nonché proprio sul finale a Ncuti Gatwa (Sex Education), futuro quindicesimo volto del protagonista, di recente apparso in alcune foto che ne mostrano il look.

Con quest’entusiasmante anteprima, non resta che attendere ora la data ufficiale di debutto dell’evento.

Fonte: Deadline