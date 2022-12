Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Ncuti Gatwa si sta preparando a vestire i panni del 15° Dottore e, nel frattempo, sono state condivise alcune foto che mostrano il look del suo personaggio.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Di recente lo showrunner Russell T. Davies ha rivelato che una scena del teaser è in realtà una ripresa falsa, creata appositamente per evitare di fare spoiler:

"Non rivedrete mai più quella scena, perché la reale ambientazione rivelerebbe troppo!".

Ma i colpi di scena non sono finiti: "Se pensavate che l'apparizione di David Tennant fosse uno shock, abbiamo molte altre sorprese in arrivo", ha continuato Davies. "Il percorso verso il 15° Dottore di Ncuti è carico di mistero, orrore, robot, pupazzi, pericoli e divertimento. E come è collegato al ritorno della meravigliosa Donna Noble? Come? Cosa? Perché? Vi regaliamo un anno per speculare, e poi tutto l'inferno si scatenerà".

Il 14° e il 15° Dottore torneranno a novembre 2023 per almeno tre episodi - per il 60° anniversario dello spettacolo.

Fonte: Deadline