Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 11 dicembre 2022

Lo scorso maggio è stato annunciato che Ncuti Gatwa sarebbe stato il successore di Jodie Whittaker, anche se il finale della scorsa stagione ha cambiato le carte in tavola rivelando che il 13° Dottore si è invece rigenerato nel Dottore di David Tennant. Da allora Gatwa è stato ufficialmente confermato come 15° Dottore anziché come 14°, e subentrerà a Tennant alla fine del 2023. Oltre a Tennant, anche lo showrunner Russel T. Davies tornerà nella serie TV, riprendendo il ruolo di showrunner a partire dai tre episodi dello speciale per il 60° anniversario.

Gatwa ha recentemente rilasciato un'intervista in cui ha parlato della sua carriera fino ad ora, dal suo ruolo di Eric Effiong in Sex Education a quello nel film di Barbie, in cui recita al fianco di Ryan Gosling e Margot Robbie. Avendo accettato il ruolo più iconico del piccolo schermo, Gatwa sembra pronto a diventare ancora più famoso, ma rimane con i piedi per terra:

"È un vero onore. Questo ruolo è un'istituzione. Significa molto per davvero tante persone, me compreso. Mi sto preparando per il ruolo del Dottore, guardo di nuovo tutti gli episodi, guardo il lavoro di Russel T. Davies e David Tennant. Ero sopraffatto dal bisogno di ottenere il ruolo! Pensavo: "Voglio lavorare con Russel". La sua scrittura è così incredibile. Mi sento molto onorato che abbia visto qualcosa in me che gli piace. Mi porterà in giro per l'universo, tra le stelle e le galassie. Si tratta di imparare a essere davvero grati. E anche a prendere sul serio il lavoro, ma non te stesso. È un lavoro straordinario quello che possiamo fare, ma è solo un lavoro. Sto lentamente imparando a prenderla con calma".

Il 14° e il 15° Dottore torneranno a novembre 2023 per almeno tre episodi - per il 60° anniversario dello spettacolo.

Fonte: Screen Rant