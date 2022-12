Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 22 ore fa

I fan di Doctor Who hanno visto per la prima volta il 15° Dottore in un brevissimo teaser trailer e, a quanto pare, l'unico frame in cui compare Ncuti Gatwa non è qualcosa che farà parte dei prossimi episodi. Lo showrunner Russell T. Davies ha infatti recentemente rivelato che la scena è in realtà una ripresa falsa, creata appositamente per evitare di fare spoiler:

"Non rivedrete mai più quella scena, perché la reale ambientazione rivelerebbe troppo!".

Ma i colpi di scena non sono finiti: "Se pensavate che l'apparizione di David Tennant fosse uno shock, abbiamo molte altre sorprese in arrivo", ha continuato Davies. "Il percorso verso il 15° Dottore di Ncuti è carico di mistero, orrore, robot, pupazzi, pericoli e divertimento. E come è collegato al ritorno della meravigliosa Donna Noble? Come? Cosa? Perché? Vi regaliamo un anno per speculare, e poi tutto l'inferno si scatenerà".

Il 14° e il 15° Dottore torneranno a novembre 2023 per almeno tre episodi - per il 60° anniversario dello spettacolo.

Fonte: Comic Book