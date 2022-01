Scritto da: Emilio De Chiara - Data di pubblicazione: 9 ore fa

Jodie Whittaker, la prima donna ad aver interpretato il Dottore in Doctor Who, ha ufficialmente concluso la sua avventura nella serie: la scena della sua rigenerazione è già stata girata. Da settembre 2021 è noto che la Whittaker e lo showrunner Chris Chibnall lasceranno la longeva serie TV nell’autunno del 2022; al momento non si sa da chi verranno sostituiti, ma notizie sul futuro dello show potrebbero arrivare tra non molto. Il Dottore di Jodie Whittaker apparirà in altri tre episodi, a partire da quello di sabato prossimo, Eve of the Daleks.

L’attrice ha affermato che la scena della rigenerazione è stato il momento più emozionante che abbia mai avuto su un set, e che avrà bisogno di tempo per metabolizzare appieno il fatto che la sua avventura sia finita.

Ecco le sue parole in un’intervista per Entertainment Weekly:

“Ho girato la scena della mia rigenerazione, e credo sia stato il giorno più emozionante che io abbia mai avuto su un set. È davvero un sentimento insolito, perché questa è stata la mia migliore esperienza lavorativa, ed ho preso la decisione di lasciare, è stata una cosa davvero strana da fare a me stessa. Ci si sente come se mi stessi mettendo dei punti di sutura – del tipo ‘Perché lo hai fatto?’. Ma… Sembrava la cosa giusta da fare… È stata una giornata meravigliosa di celebrazione e piena di dolore, che ho potuto passare con la famiglia che mi sono creata. Credo che la cosa migliore sia che gli episodi sono ancora in corso. Finché non si concluderanno, non dovrò affrontare il fatto che non si tratti più della mia parte!”.

L’euforia ed il dolore sono cose alla quale l’attrice si era preparata, dopo aver parlato con una delle versioni del Dottore preferita dai fan.

In una recente intervista, la Whittaker ha detto:

“Sono stata annunciata nel… Era il 2017? Si. Stranamente, è come se per me fossero passati tre anni, ho partecipato a tre stagioni, ma è passato molto più tempo. Ed il tempo è passato [velocemente]. E ricordo chiaramente quello che David [Tennant] mi disse prima che iniziassi con le riprese. Mi disse ‘Il tempo passerà molto in fretta. Ti sembrerà di essere in un vortice’. E così è stato. E credo che la cosa per cui sarò sempre grata, e penso di poter parlare anche per Mandip [Gill], è il fatto che siamo sempre stati consapevoli di quanto fosse fantastico. Per quanto il tutto fosse caotico, un vortice impazzito. Tutti i set lo sono, ma questo lo è stato particolarmente! È stata una cosa davvero gioiosa. Ed è finita velocemente, ma è stata piena di meravigliose esperienze”.

Fonte: Comic Book