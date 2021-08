Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 7 ore fa

L'attore america Neil Patrick Harris, ha ottenuto una nuova collaborazione con Netflix come protagonista e produttore esecutivo della nuova serie TV in pre-produzione intitolata Uncoupled.

Dopo l'ultima collaborazione con il colosso dello streaming con la serie live-action Una serie di sfortunati eventi, dopo aver lavorato in American Horror Story - Freak Show e aver interpretato Barney Stinson durante le nove stagioni dell'acclamata serie TV How I Met Your Mother, Harris sarà il protagonista del nuovo show comico creato e prodotto da Darren Star (Emily in Paris) e dal produttore esecutivo Jeffrey Richman (Modern Family).

Al centro della trama ci sarà Michael che aveva pensato di avere una vita perfetta fino al momento in cui il marito lo prende alla sprovvista lasciandolo dopo 17 anni. Il protagonista deve così affrontare due incubi: perdere chi pensava fosse la sua anima gemella e trovarsi improvvisamente un uomo gay single quarantenne a New York.

Le riprese di Uncoupled inizieranno a New York entro la fine del 2020.

Fonte: TVLine