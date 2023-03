Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 45 minuti fa

Netflix ha rilasciato il full trailer di Unstable, la nuova serie TV che vedrà nel cast Rob Lowe e suo figlio John Owen Lowe, Sian Clifford, Rachel Marsh, Aaron Branch ed Emma Ferreira.

Secondo la descrizione rilasciata dalla piattaforma, "Ellis Dragon è un imprenditore biotecnologico universalmente ammirato, eccentrico e narcisista che lavora per rendere il mondo un posto migliore. Ha anche un tracollo emotivo. Suo figlio Jackson Dragon non è nessuna di queste cose. Riuscirà Jackson a salvare Ellis, la sua compagnia e la loro relazione facendo anche ciò che potrebbe essere effettivamente impossibile (cioè sfuggire all'ombra di suo padre)? La serie è ambientata in una società di ricerca biotecnologica all'avanguardia, e segue un figlio introverso e con problemi sociali che va a lavorare per il l'eccentrico padre di successo per salvarlo dal disastro. È ispirato a Rob e alla relazione coi social media di John Owen Lowe, in cui John Owen spesso trolla scherzosamente suo padre. I loro post diventano virali e sono stati ampiamente trattati dai media".

Se i precedenti progetti di Lowe non vi hanno regalato abbastanza sottili drammi familiari, preparatevi per una commedia classica: Unstable, costituita da otto episodi, debutterà su Netflix il 30 marzo.

Fonte: Comic Book