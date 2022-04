Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Una nuova serie è in fase di lavorazione per il prolifico servizio streaming di Netflix: si tratta di Unstable, una comedy che vedrà protagonisti l’attore Rob Lowe (il capitano dei vigili del fuoco Owen Strand di 9-1-1: Lone Star) e suo figlio John Owen Lowe.

Lo show, ambientato in una società di ricerca biotecnologica all'avanguardia, ruoterà intorno ad un figlio timido e introverso che si troverà ad andare a lavorare per il padre eccentrico e di grande successo, per salvarlo dal disastro.

I due attori sono inoltre coinvolti in veste di co-creatori insieme a Victor Fresco, conosciuto al pubblico televisivo per aver ideato la frizzante commedia dalle tinte horror Santa Clarita Diet.

“Siamo davvero entusiasti di lavorare con Victor, Rob e John Owen” - ha così dichiarato Tracey Pakosta di Netflix - “Loro tre, accompagnati dalla loro sensibilità estremamente divertente e intelligente, si adattano perfettamente al nostro catalogo sempre crescente di commedie”.

Fonte: Deadline