The Mandalorian 4: lo Sciopero della WGA Posticipa la Produzione?

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Lo sciopero degli scrittori sta creando non pochi problemi nel mondo delle serie TV, e anche The Mandalorian potrebbe essere coinvolta: secondo alcune fonti non ufficiali, la serie di punta di Disney+ potrebbe subire un ritardo nell'inizio della produzione della quarta stagione.

Sebbene non ci siano ancora conferme, è noto che una quarta stagione è già stata pianificata, e Jon Favreau - creatore dello spettacolo - ha confermato che tutte le sceneggiature per i nuovi episodi sono già pronte:

"Abbiamo pianificato l'intera storia. Dave Filoni e io abbiamo iniziato a scrivere ogni episodio. Ho scritto durante la post-produzione della terza stagione. Tutto deve sembrare un continuum e una storia completa".

A quanto pare le riprese del prossimo capitolo erano in programma per settembre ma, a causa dello sciopero in corso, sembra probabile che il cronoprogramma subisca dei ritardi.

Nel frattempo, Disney+ ha annunciato il ritorno di Disney Gallery: The Mandalorian con un nuovissimo speciale, che ci porterà nel dietro le quinte della terza stagione della serie TV: The Making of Season 3 sarà rilasciato su Disney+ il 28 giugno.

Fonte: Deadline