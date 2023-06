Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Sebbene Lucasfilm e Disney+ non abbiano ancora confermato ufficialmente una quarta stagione di The Mandalorian se ne inizia già a parlare, e i fan di Star Wars sono in attesa di notizie.

A tal proposito è intervenuto il regista Rick Famuyiwa, il quale ha confermato che il team creativo sta effettivamente lavorando ai nuovi episodi, ma che nonostante la produzione sia in corso, lo sciopero degli sceneggiatori potrebbe causare ritardi:

"Ci sono molte cose da progettare, costruire, concepire e preparare...Questo richiede tempo. Jon Favreau ha scritto le sceneggiature, ed è desideroso di continuare a raccontare queste storie. Come e quando accadrà, considerate tutte le circostanze, lo dobbiamo ancora scoprire. La terza stagione mi sembra un bell'apice, ma sono entusiasta per la quarta. Arriverà sicuramente, solo che non so esattamente quando".

Col prossimo capitolo di Andor attualmente in pausa a causa dello sciopero degli sceneggiatori, non sorprende che anche la produzione di The Mandalorian si fermi. Mentre Lucasfilm e Disney+ avevano probabilmente un piano di lancio provvisorio per Andor, l'assenza di una data di uscita confermata per The Mandalorian 4 permette un margine di flessibilità.

