Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Disney+ sta per svelare i segreti di The Mandalorian: il servizio di streaming ha annunciato il ritorno di Disney Gallery: The Mandalorian con un nuovissimo speciale intitolato The Making of Season 3, che ci porterà nel dietro le quinte della terza stagione della serie TV.

Disney Gallery: The Mandalorian è stata presentata per la prima volta nel 2020 come una docuserie in otto parti che esplorava vari aspetti del primo live-action di Star Wars, tra cui la regia, il cast e gli effetti pratici. In seguito è tornata con uno speciale in due parti per la seconda stagione. Ora Disney Gallery: The Mandalorian - The Making of Season 3 sarà rilasciato su Disney+ il 28 giugno.

Take a look behind the scenes of The Mandalorian.



Disney Gallery: The Mandalorian returns with an all-new special, “The Making of Season 3”, streaming June 28 only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/f7fqi6BUiO — Star Wars (@starwars) May 15, 2023

Jon Favreau, creatore e showrunner della serie TV, ha confermato che Din Djarin e Grogu torneranno per la quarta stagione, la quale è stata già scritta prima che lo sciopero degli sceneggiatori della WGA interrompesse le produzioni nell'industria televisiva:

"Abbiamo pianificato l'intera storia. Dave Filoni e io abbiamo iniziato a scrivere ogni episodio. Ho scritto durante la post-produzione della terza stagione. Tutto deve sembrare un continuum e una storia completa".

Con The Mandalorian e gli spin-off Ahsoka e Skeleton Crew in arrivo, che si collegano al più ampio universo di Star Wars creato da Filoni, Favreau ha sottolineato:

"Dave sta lavorando su Ahsoka, che sto producendo con lui. È lo sceneggiatore e lo showrunner di quel progetto. Per capire cosa sta accadendo negli altri spettacoli...Skeleton Crew si svolge nello stesso periodo di Star Wars. Ci sono molte cose di cui dobbiamo tenere conto, così come le cose che abbiamo costruito nelle precedenti stagioni di The Mandalorian".

Fonte: Comic Book