Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 03 maggio 2023

A Hollywood è iniziato un nuovo periodo nero per il mondo del cinema e delle serie TV: un imponente sciopero degli sceneggiatori indetto dalla WGA mette a rischio la produzione di molti progetti nel futuro prossimo.

Tra questi non sembra esserci House of the Dragon. Infatti la produzione della seconda stagione è attiva sul set nel Regno Unito, visto che tutte le sceneggiature sono complete ormai da tempo.

Secondo gli accordi previsti dal sindacato degli sceneggiatori, i componenti che lavorano a livello internazionale, all’interno della giurisdizione del gruppo, devono bloccare la scrittura. Se gli script dello spinoff de Il Trono di Spade non fossero già stati completati, anche le riprese sarebbe state interrotte.

Per questo motivo le tempistiche per i nuovi episodi non dovrebbero essere intaccate, ma la questione rimane delicata: secondo i termini dello sciopero nessuno degli autori potrà scrivere o riscrivere nulla per ora.

Le trattative tra la WGA e la Alliance of Motion Picture and Television Producers si sono arenate alla scadenza del contratto tra l’associazione sindacale e la grande industria. Le due parti risultano essere troppo distanti. Gli sceneggiatori chiedono di rivedere i compensi e i criteri di valutazione soprattutto a seguito dell’entrata in gioco delle piattaforme streaming, così come di vietare o regolamentare l’uso delle intelligenze artificiali nel settore.

Sono potenzialmente a rischio grandi titoli del prossimo futuro come i film dell’universo Marvel e a cascata il resto delle Fasi 5 e 6 rischiano di subire ritardi. Lo stesso vale per la seconda stagione di Mercoledì e altri titoli di Netflix, Prime Video, Sky ecc..

