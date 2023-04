Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 21 ore fa

HBO e Sky hanno annunciato l'inizio delle riprese della seconda stagione di House of The Dragon sono iniziate presso i Leavesden Studios in Inghilterra.

La serie TV è stata un successo immediato conferendo alla rete statunitense il finale di stagione più visto dai tempi di Game of Thrones.

Ryan Condal, co-creatore, showrunner e produttore esecutivo ha espresso così il suo entusiasmo:

"House of The Dragon è tornato! Siamo felici di girare nuovamente con tutto il team. Tutti i personaggi più amati dai fan si incontreranno ancora, cavalcheranno i loro cavalli e voleranno con i draghi in battaglia. Non vediamo l'ora di condividere con i nostri spettatori tutto questo!".

I nuovi episodi - tratti dal romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin - torneranno a occuparsi delle vicende della Casa Targaryen.

Nel cast saranno presenti ancora Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans. Comprensibile l’assenza di Paddy Considine, mentre è sospetta quella di Graham McTavish che ha interpretato Ser Harrold Westerling, il cavaliere e Lord Comandante della Guardia Reale.

Tra i nuovi volti del team c'è il regista e produttore esecutivo Alan Taylor - già dietro la telecamera di Game of Thrones e Intervista col vampiro - che filmerà alcuni episodi di questo nuovo ciclo.

I nuovi episodi non hanno ancora una data di debutto ufficiale ma è probabile che siano rilasciati nel corso del 2024. La prima stagione di House of the Dragon è disponibile su Sky e NOW.

Fonte: Comic Book