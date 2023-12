Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 08 dicembre 2023

House of the Dragon tornerà su NOW questa estate, e il primo teaser ha suscitato ancora più attesa per la seconda stagione della serie TV.

Stando alle parole di George R.R. Martin, lo spettacolo potrebbe andare avanti per altri capitoli: lo scrittore ha infatti anticipato che stanno già lavorando alla terza e alla quarta stagione:

"Ho trascorso tre giorni con House of the Dragon, iniziando con una visita allo studio dove viene girato. Inizialmente avevo programmato di visitarlo mesi fa, ma lo sciopero della WGA me lo ha impedito e siamo quindi rimasti a Santa Fe, lavorando a Winds of Winter. Tutto quello che devo dire a riguardo è...Oh mio Dio! Non sono estraneo ai set cinematografici. Ho lavorato di tanto in tanto in televisione e nel cinema dal 1986, quando sono entrato a far parte dello staff del revival di The Twilight Zone alla CBS. Poi, ovviamente, ho visitato le riprese de Il Trono di Spade a Belfast, in Scozia, in Marocco e a Malta. Anche quelle erano incredibili. Ma niente, tutto ciò non può essere paragonat con i set della Fortezza Rossa e di Dragonstone che hanno costruito ai Leavesden Studios di Londra. Assurdo, sbalorditivo e così dannatamente reale che mi sentivo come se fossi passato attraverso un portale temporale verso Westeros. Adoro i castelli, ne ho visti a dozzine di veri castelli, fortezze e torri medievali, e nessuno dei veri castelli che abbia mai visto può reggere il confronto".

"Tuttavia non si trattava solo di calpestare i set", ha aggiunto Martin. "Ho anche trascorso due giorni chiuso in una stanza con Ryan Condal e il suo staff di sceneggiatori - Sara Hess, Ti Mikkel, David Hancock e Philippa Goslett - a parlare della terza e della quarta stagione di House of the Dragon. Erano discussioni vivaci e divertenti, e abbiamo fatto un buon lavoro...anche se due giorni non sono stati sufficienti. C'è così tanta strada da percorrere che non sono sicuro che venti giorni sarebbero stati sufficienti".

Fonte: Comic Book