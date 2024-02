House of the Dragon 2: nuove Riprese per una "Battaglia Epica"

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 19 febbraio 2024

House of the Dragon si sta preparando per la sua attesissima seconda stagione, che sarà rilasciata su Sky e NOW quest'estate. I fan hanno avuto un'anteprima di ciò che accadrà nei nuovi episodi grazie a un primo teaser e, anche se mancano ancora alcuni mesi alla premiere, si vocifera di ulteriori riprese.

Secondo una fonte nota per i suoi approfondimenti sulle produzioni televisive, pare che la serie TV abbia iniziato a girare nuovamente alcune parti all'inizio di questo mese. Si prevede che queste riprese continueranno fino a marzo, con una scena di una battaglia significativa che, secondo quanto riferito, sarà sottoposta a revisioni.

Si ipotizza che la battaglia in questione sia la Battaglia di Rook's Rest, un grande scontro che si diceva avrebbe richiesto due settimane per essere filmato. Anche se la battaglia non è l'unico obiettivo di queste riprese, è considerata uno degli sforzi più significativi della produzione. Ciò suggerisce che il team dietro House of the Dragon si stia dedicando a perfezionare le sequenze d’azione dello spettacolo, assicurandosi che la prossima stagione soddisfi le elevate aspettative e continui ad affascinare il pubblico con la sua narrazione epica e scene visivamente sbalorditive.

Fonte: Comic Book