Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 02 novembre 2023

Lo spin-off di Game of Thrones, che ha avuto un incredibile successo con la sua prima stagione conclusasi a ottobre 2022, è stato prontamente rinnovato da HBO per un secondo capitolo a seguito del suo debutto da record. La serie TV trae ispirazione dal libro Fire & Blood di George R.R. Martin e si svolge 200 anni prima degli eventi narrati nella serie madre, con un focus sulla dinastia Targaryen.

Durante un recente evento stampa a New York Casey Bloys, CEO di HBO, ha annunciato la finestra di uscita dei nuovi episodi, confermando che la stagione 2 di House of the Dragon sarà lanciata "all'inizio dell'estate del 2024". A detta di coloro che erano presenti all'evento, è stato mostrato anche un primo trailer della nuova stagione, ma i dettagli sono al momento riservati.

In aggiunta, sono state condivise novità riguardo un altro progetto legato a Game of Thrones, intitolato A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight. Le riprese di questo nuovo spettacolo dovrebbero cominciare nella primavera del 2024. Tuttavia, la data di inizio delle riprese potrebbe essere influenzata dalla durata dello sciopero della SAG-AFTRA.

Fonte: Comic Book