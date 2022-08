Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

L’epopea della casata dei Targaryen continuerà ancora ad appassionare il pubblico televisivo con un nuovo capitolo della sua storia: a pochi giorni dall’attesa premiere, giunge infatti online la notizia che la rete televisiva HBO ha deciso di rinnovare la serie House of the Dragon per un secondo arco narrativo.

La decisione molto probabilmente giunge in seguito ai dati riscontrati dopo la trasmissione del primo episodio, che è riuscito a catalizzare l’attenzione di numero impressionante di spettatori, compresi quelli che hanno recuperato la visione on demand o tramite la piattaforma di HBO Max.

“Siamo oltremodo orgogliosi di ciò che l'intero team di House of the Dragon ha realizzato con la prima stagione” – ha così dichiarato Francesca Orsi, EVP e responsabile dello sviluppo e della supervisione dei drama per HBO – “Tutto il fenomenale cast e l’impareggiabile troupe hanno affrontato una sfida enorme e superato ogni aspettativa, realizzando uno show che si è già affermato come un evento televisivo imperdibile. Un grande ringraziamento a George, Ryan e Miguel per averci guidato in questo viaggio. Non potremmo essere più entusiasti di continuare a dare vita all'epica saga dei Targaryen con una seconda stagione”.

In attesa quindi di poter assistere al proseguo della storia, vi ricordiamo che il secondo episodio della prima annata verrà trasmesso in America il 28 agosto e in Italia in lingua originale con i sottotitoli il giorno dopo.

Vi lasciamo con la nostra recensione della premiere.

Fonte: Deadline