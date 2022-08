Scritto da: Maria Anna Cappelleri - Data di pubblicazione: 14 ore fa

Dracarys!

Fiumi di vino – e di sangue – che scorrono tra palazzi sontuosi e baccanali dissoluti. La meraviglia di ogni dettaglio di abiti e ambientazioni.

Bentornati ad Approdo del Re. Bentornati a Westeros.

L’epicità che ci ha fatto appassionare al mondo fantastico di George R.R. Martin, tutto ciò che ci mancava da ben prima del 2019 - quando Game of Thrones è terminata - e che rendeva quella serie straordinaria, sembra aver trovato un nuovo spazio in House of the Dragon, che non delude affatto le aspettative di milioni di fan in tutto il mondo.

Il nuovo fiore all’occhiello di HBO, già dal primo episodio in onda da poche ore, mostra di essere all’altezza delle prime stagioni della serie madre. Come sappiamo, e come suggerito dallo stesso titolo, House of the Dragon è incentrata sugli ultimi anni di regno dei Targaryen, 170 anni prima di Daenerys, del lungo inverno e degli eventi del Canto del Ghiaccio e del Fuoco raccontati in Game of Thrones.

Il sapiente uso della CGI e le musiche intense, trasformano in realtà il mondo nato dalla mente immaginifica di Martin. È quindi facile rimanere estasiati di fronte alle ambientazioni da sogno, frutto di una scenografia impeccabile e di una regia attenta.

Non è altrettanto facile, dopo un solo episodio, dare un giudizio onesto sulla trama e la sceneggiatura. Tuttavia si può già intuire che, anche questa nuova serie sarà popolata da personaggi pieni di complessità e sfaccettature. Uno di questi è sicuramente Daemon Targaryen, il fratello ribelle e orgoglioso del Re Viserys.

Nel corso degli anni, Matt Smith ha dimostrato di possedere un talento ed una poliedricità che hanno pochi eguali nel mondo televisivo e cinematografico: dall’interpretare uno dei dottori più amati di sempre in Doctor Who, ad un impeccabile giovane Principe Filippo in The Crown, è ora perfetto nei panni di questo personaggio, che siamo sicuri ci regalerà molte sorprese.

Smith non è in cattiva compagnia: già in questa prima puntata, ci ha infatti molto emozionato Viserys I, interpretato magistralmente da Paddy Considine.

Si preannuncia poi di particolare interesse l’evoluzione dei personaggi femminili della serie, e soprattutto della principessa Rhaenyra Targaryen e di Alicent Hightower, ora interpretate dalle giovanissime Milly Alcock e Emily Carey, le quali tra non molto lasceranno il testimone a Emma d’Arcy e Olivia Cooke.