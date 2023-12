House of the Dragon 2: il Primo Teaser della nuova Stagione

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 03 dicembre 2023

HBO ha svelato il primo teaser della seconda stagione di House of the Dragon, ponendo le basi per un avvincente conflitto con i Targaryen: il video anticipa infatti una guerra imminente tra la Principessa Rhaenrya Targaryen (Emma D'Arcy) e Lady Alicent Hightower (Olivia Cooke). Sottolineando l'intensità del prossimo capitolo della serie TV HBO, una frase del teaser risuona potentemente: "Non esiste guerra più odiosa agli Dei come una guerra tra parenti".

Questa anteprima arriva subito dopo i primi poster con protagoniste Rhaenyra e Alicent.

La regista Clare Kilner ha accresciuto le aspettative, sottolineando:

"Ci sono 8 episodi meravigliosi in cui accadono così tante cose. A volte abbiamo difficoltà a ridurli alla durata di un'ora. La decisione dello showrunner Ryan Condal è stata quella di dare una buona apertura e un buon finale, e sono pieni zeppi di eventi emotivi e visivamente emozionanti".

La seconda stagione di House of the Dragon uscirà su Sky e NOW a inizio estate 2024 con 8 episodi.

Fonte: Comic Book