Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 01 dicembre 2023

Dopo aver annunciato la finestra di uscita della seconda stagione di House of the Dragon, HBO ha svelato i primi poster, anticipando che il trailer sarà pubblicato domani.

Il prequel de Il Trono di Spade - basata sull'opera Fuoco e Sangue di George R.R. Martin - descrive l’ascesa della Casa Targaryen, seguendo gli eventi che precedono e coprono la guerra civile dei Targaryen, conosciuta come la "Danza dei Draghi".

Il finale del primo capitolo ha inaugurato le ostilità tra i due rami della casata Targaryen, mentre il secondo racconterà lo sviluppo dello stretto rapporto tra Daemon (Matt Smith) e Rhaenyra (Emma D'Arcy), che rappresenterà uno degli aspetti decisivi per il continuo della storia.

Oltre a Smith e D’Arcy, nel cast saranno ancora presenti Olivia Cooke, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans.

Francesca Orsi, vicepresidente esecutivo della programmazione HBO, ha dichiarato:

"Siamo più che orgogliosi di ciò che l'intero team dello show ha realizzato. Il nostro cast e la nostra troupe fenomenali hanno intrapreso una sfida enorme e hanno superato tutte le aspettative, offrendo uno spettacolo che si è già affermato come TV da non perdere. Un enorme ringraziamento a George, Ryan e Miguel per averci guidati in questo viaggio. Non vediamo l’ora di condividere con i fan il continuo di questa affascinante storia".

House of the Dragon tornerà su Sky e NOW a inizio estate 2024 con 8 episodi.

Fonte: Comic Book