House of the Dragon 2: la Prossima Stagione avrà meno Episodi

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Mentre la produzione della seconda stagione di House of the Dragon si prepara a iniziare, stanno venendo alla luce alcuni dettagli sulla sua durata. Il prossimo capitolo sarà più breve del precedente: sarà infatti composto da 8 episodi totali, due in meno rispetto alla prima stagione.

Questa riduzione del numero di episodi non vuol dire che HBO non ha più intenzione di investire nella serie TV, anzi, sembra essere proprio il contrario. House of the Dragon è un punto di riferimento per HBO, tanto che la rete sta già pianificando il futuro dello spettacolo con il team creativo. Secondo quanto riferito, infatti, la rete sta già cercando di dare il via libera alla stagione 3, e i due episodi in meno servirebbero per aprire la strada al capitolo successivo.

Secondo un recente rapporto lo showrunner Ryan Condal e l'autore di Game of Thrones George R.R. Martin hanno fatto un passo indietro rispetto alla seconda stagione, tentando di tracciare una visione più a lungo termine per la serie. Questo ha permesso loro di capire esattamente come scomporre gli eventi di Fuoco e Sangue, e come dividere la storia tra le stagioni. Apparentemente, questo ha spostato "una grande battaglia e alcuni grandi punti della storia dalla stagione 2 alla stagione 3". Ciò significherebbe probabilmente che House of the Dragon durerà per un totale di quattro stagioni.

Fonte: Comic Book