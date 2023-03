Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Secondo quanto riferito, HBO sta consolidando i piani per il futuro del suo spin-off di successo di Game of Thrones, House of the Dragon. La serie TV è stata rapidamente rinnovata per una seconda stagione, e mentre i piani per i nuovi episodi stanno prendendo forma, la rete sta valutando i prossimi passi: secondo un recente rapporto, HBO sta già "pensando al via libera" per una terza stagione - e non solo. Il produttore esecutivo e showrunner Ryan Condal e George R.R. Martin non sono completamente certi di quanto dovrebbe durare lo spettacolo, e "continuano a pensare al numero di stagioni, tre o quattro in totale".

Martin aveva precedentemente dichiarato che House of the Dragon avrebbe bisogno di almeno quattro stagioni con 10 episodi ciascuna, per rendere giustizia alla storia di Fuoco e Sangue. Un pezzo importante del grande puzzle che è House of the Dragon riguarda gli episodi della seconda stagione, che sembrano essere passati da 10 a 8.

Come risultato di questa modifica, "almeno una grande battaglia è stata spostata alla terza stagione".

Alla fine, una pianificazione anticipata e ben definita per la conclusione della serie TV è quasi certamente una buona notizia per i fan del franchise, specialmente per quelli che ancora patiscono per l'ultima stagione di Game of Thrones.

Fonte: Comic Book