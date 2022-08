Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 14 ore fa

HBO ha da poco annunciato un incredibile risultato ottenuto da House of the Dragon, la nuova serie spin-off di Game of Thrones, basato sul romanzo Fire & Blood di George R. R. Martin.

La rete ha infatti dichiarato che lo show è stato visto da 9,986 milioni di spettatori su piattaforme lineari e in streaming durante il suo debutto domenica sera, contro i 2,22 milioni di spettatori che Game of Thrones totalizzò nel 2011. Si tratta di un record assoluto per la rete statunitense.

Casey Bloys, Chief Content Officer di HBO e HBO Max, ha commentato lo storico risultato per la rete affermando:

"É stato meraviglioso rivedere milioni di fan de “Il Trono di Spade” tornare con noi a Westeros ieri sera. La serie TV presenta un cast stellare e una troupe incredibilmente talentuosi che hanno riversato cuore ed anima nella produzione e siamo assolutamente entusiasti della risposta più che positiva degli spettatori. Non vediamo l’ora di condividere con il pubblico cosa George, Ryan e Miguel hanno ancora in serbo per noi".

House of the Dragon è disponibile in streaming su NOW, con un episodio ogni domenica.

Nel caso ve la foste persa, vi riproponiamo la nostra recensione del primo episodio.

Fonte: Screen Rant