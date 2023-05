Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Quando Il Trono di Spade si concluse nel 2019, i fan erano consapevoli dei piani di HBO per diversi spin-off. Certo, non era detto che tutte le proposte avrebbero visto la luce (cosa successa a The Long Night, cancellata mentre ancora in fase di produzione), ma House of the Dragon, rilasciata lo scorso anno, ha ottenuto un enorme successo.

In attesa di rivedere i Targaryen, i fan aspettano ancora notizie riguardo alla serie TV incentrata su Jon Snow, ma questo non è l'unico progetto previsto per la lavorazione una volta terminato lo sciopero della WGA.

Mentre i lavori per i nuovi episodi di House of the Dragon proseguono nonostante lo sciopero, quelli di A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight sono stati sospesi. A tal proposito è intervenuta Francesca Orsi di HBO, che ha parlato del futuro di HBO condividendo alcune informazioni sullo spettacolo:

"Il progetto è orientato più verso l'aspetto creativo, dato che la sua concezione si basa su una trama più ristretta, permettendoci una maggiore intimità nella narrazione visiva e consentendoci di produrre la serie più rapidamente rispetto a quanto accadrebbe con House of the Dragon, vista la grande quantità di effetti visivi. Coloro che hanno familiarità con le novelle sanno che non vi sono presenti draghi, quindi questo aspetto ci permetterà di girare più velocemente, non avendo bisogno di creare tanti effetti speciali".

Riguardo alla durata dell'inedito spin-off, Orsi ha aggiunto:

"Idealmente vorremmo produrla anno dopo anno, creando una trilogia che ripercorre le tre novelle scritte da George R.R. Martin. Certo, ci piacerebbe andare oltre, e George sta ancora pensando alle novelle future che vorrebbe scrivere, ma per ora il nostro obiettivo è di tre stagioni che rappresentino ciascuna novella".

Questo nuovo prequel racconterà le tre novelle di Tales of Dunk and Egg - The Hedge Knight, The Sworn Sword e The Mystery Knight - ambientate circa un secolo prima degli eventi de Il Trono di Spade. Queste storie sono state successivamente raccolte in A Knight of the Seven Kingdoms, e raccontano le avventure di Ser Duncan e di un giovane Aegon V Targaryen, noti come Dunk e Egg.

Fonte: Comic Book