Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 47 minuti fa

La prima convention ufficiale dei fan di Game of Thrones di Los Angeles vede molte delle star della serie TV presenti, tra cui Kit Harington - volto di Jon Snow per tutte le otto stagioni. All'inizio di quest'anno sono trapelate molteplici notizie riguardanti uno spin-off incentrato su Jon Snow, e molti fan pensano che il progetto sarà annunciato ufficialmente da Harington alla convention. In effetti, HBO ha da poco pubblicato un video riepilogativo sul personaggio: arriverà presto un annuncio?

George R.R. Martin ha collaborato con HBO per sviluppare molti altri nuovi titoli ambientati nel mondo fantastico di Westeros, incluso House of the Dragon. Sebbene la maggior parte degli spettacoli annunciati siano prequel della serie madre, questo nuovo spettacolo è l'unico concetto che allude direttamente a potenziali personaggi di ritorno, poiché sarà ambientato dopo la fine di Game of Thrones.

Al momento si conoscono ancora pochi dettagli sulla trama, anche se si presume che riprenderà da quando Jon è stato esiliato da Westeros.

Fonte: Comic Book