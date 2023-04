Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 06 aprile 2023

Mentre si attendono aggiornamenti in merito allo spin-off dedicato all’intrepido Jon Snow, pare che i fan de Il Trono di Spade potrebbero presto scoprire un altro capitolo legato alle vicende del tumultuoso continente di Westeros.

Stando infatti a un rumour che sta circolando in rete, pare che la rete televisiva HBO stia prendendo in considerazione di realizzare un ulteriore progetto basato sull’universo creato da George R.R. Martin, che avrebbe per protagonista Aegon I Targaryen, il Conquistatore.

Il personaggio in questione sposò entrambe le sue sorelle, Visenya e Rhaenys, formando una feroce alleanza insieme ai loro draghi, Balerion, Vhagar e Meraxes, grazie alla quale riuscì a conquistare sei dei sette regni di Westeros (ad esclusione di Dorne), governandoli per anni.

Al momento non è stato ancora confermato nulla e i piani sarebbero ancora in fase di sviluppo, con il network che starebbe anche valutando di produrre un lungometraggio iniziale che potrebbe in seguito portare a un ordine ufficiale per lo show.

Non resta quindi che aspettare e apprendere se il progetto vedrà la luce o se invece verrà infine cestinato.

Fonte: Comic Book