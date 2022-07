Il Trono di Spade: nel 2022 è ancora la Serie TV più Piratata

Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Nonostante siano passati ormai anni dalla sua conclusione, Il Trono di Spade continua ad essere lo spettacolo più piratato.

Basato sull’omonima serie di libri fantasy di George R.R. Martin racconta la storia dei tentativi di diverse famiglie in guerra per controllare i Troni di Spade del Continente Occidentale. Lo show è andato in onda per otto stagioni e si è concluso nel 2019.

Nel suo ottavo capitolo ha attirato una media di 44,2 milioni di spettatori per episodio su tutte le piattaforme, stabilendo un record che ancora fatica a essere superato. Sebbene Il Trono di Spade fosse seguito da milioni di clienti legittimi paganti, la serie TV è diventata la più piratata al mondo. La premiere dell’ottava stagione, per rendere l’idea, è stata piratata 54 milioni di volte in 24 ore.

Lo serie TV di successo batte un altro spettacolo della HBO, Euphoria, che detiene il secondo posto con 7960 ricerche al mese, e Friends al terzo posto, con 5060 ricerche mensili. Sebbene WandaVision e The Mandalorian siano stati gli show più piratati negli anni successivi all’ottava stagione de Il Trono di Spade, è probabile che l’imminente uscita di House of the Dragon abbia portato molti a rivisitare la serie originale.

Anche se le ultime due stagioni sono state giudicate piuttosto deludenti dai fan e da alcuni membri del cast, Il Trono di Spade rappresenta ancora oggi un punto cardine non solo per il genere fantasy, ma anche per la televisione in generale.

Fonte: Screen Rant