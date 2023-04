Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 14 aprile 2023

Dopo l'indiscrezione di una settimana fa, è arrivata la conferma dell'avvio di un nuovo spin-off de Il Trono di Spade. Durante la presentazione della nuova piattaforma Max, la rete statunitense HBO ha annunciato il prequel, intitolato A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight.

Ambientata 90 anni prima gli eventi raccontati nelle pagine di Cronache del Ghiaccio e del Fuoco di George R.R. Martin, la serie TV è ispirata nello specifico a Tales of Dunk and Egg.

Secondo la sinossi, "Un secolo prima degli eventi de Il Trono di Spade, due improbabili eroi hanno vagato per Westeros: un giovane, ingenuo, ma coraggioso cavaliere, Ser Duncan, e il suo scudiero, Egg. Ambientata in un'epoca in cui i Targaryen sono ancora sul Trono di Spade e il ricordo dell'ultimo drago non è ancora scomparso dalla memoria, in questa serie grandi destini, potenti nemici e pericolose imprese sono in arrivo per questi amici improbabili e senza paragoni".

Nel libro, il cavaliere errante Dunk incontra per la prima volta il giovane Egg quando decide di andare nella città di Ashford per partecipare a un torneo. Il ragazzo, successivamente, rivela di essere Aegon Targaryen, uno dei fratelli di Aerion. Nel secondo racconto i due protagonisti sono al servizio di ser Eustace Osgrey durante una grande siccità, ma nella terza parte partono con destinazione Bianchemura.

Martin sarà sceneggiatore e produttore esecutivo insieme a Ira Parker (House of the Dragon), mentre Ryan Condal e Vince Gerardis saranno coinvolti come produttori esecutivi.

Fonte: Comic Book Movie