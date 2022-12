Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Kit Harington ha partecipato alla convention di Game of Thrones a Los Angeles, dove gli è stato inevitabilmente chiesto della tanto discussa serie sequel incentrata su Jon Snow - annunciata questa estate.

Anche se l'attore non ha potuto dire molto sullo sviluppo dello spettacolo, ha parlato di cosa potrebbe accadere a Jon Snow dopo che ha ucciso Daenerys:

"Penso che se glielo avessi chiesto, avrebbe detto di essersela cavata. Alla fine dello spettacolo, quando lo troviamo in quella cella, si sta preparando per essere decapitato, e vuole essere decapitato. Ha finito. Il fatto che vada alla Barriera è il dono più grande, ma anche la più grande maledizione. Deve tornare sul posto con tutta questa storia e vivere la sua vita pensando a come ha ucciso Dany, pensando a Ygritte che muore tra le sue braccia, pensando a Olly. Vive la sua vita pensando a tutto questo trauma, e questo è interessante".

Harington ha poi menzionato lo stato d'animo del suo personaggio alla fine de Il Trono di Spade e ha parlato indirettamente della serie TV spin-off:

“Quindi penso che il modo in cui lo abbiamo lasciato alla fine dello spettacolo, porti sempre questa sensazione di: 'forse non sta poi così male'. Invece no, non sta affatto bene".

Fonte: Deadline