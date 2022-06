Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Recentemente i fan de Il Trono di Spade hanno appreso che la rete televisiva HBO, sempre al lavoro nel voler espandere maggiormente il mondo fantastico di Westeros, è intenzionata a realizzare una nuova serie spin-off incentrata sull’amato personaggio di Jon Snow, in cui sarà coinvolto anche l’interprete originale Kit Harington.

Malgrado la notizia sia trapelata solo nelle ultime settimane, pare che il progetto - che ha il titolo provvisorio di Snow - fosse in cantiere già da parecchio tempo, ma per qualche ragione l’annuncio non era ancora stato né ufficializzato dai piani alti né trapelato grazie ad altre fonti, almeno secondo quanto sostiene George R.R. Martin, autore dei romanzi da cui la serie madre è tratta.

“Ci sono quattro serie in lavorazione presso HBO” - ha così dichiarato lo scrittore - “Tempo fa si è sparsa la voce su tre di loro. 10.000 Ships, lo show di Nymeria, supervisionato da Amanda Segel. Sea Snake, alias Nine Voyages, di Bruno Heller. E infine quello su Tales of Dunk & Egg, The Hedge Knight o Knight of The Seven Kingdoms, con Steve Conrad coinvolto nella scrittura. Penso che alcuni di questi siano stati ufficialmente annunciati, mentre in altri casi, la notizia è trapelata. (Queste cose in un modo o nell’atro trovano sempre il modo di venirsi a sapere. Ci sono così tante persone coinvolte, scrittori, produttori, agenti e tutti hanno assistenti, c'è sempre la persona incaricata di gestire la macchina xerox, i giornalisti che hanno le loro fonti, e la gente che spettegola, quindi...). L’idea di Snow è nata nello stesso periodo, ma per qualche motivo la notizia non è mai stata divulgata o trapelata...almeno fino ad ora”.

Al momento non sono noti maggiori dettagli sul progetto, né gli eventuali personaggi, oltre all’eroico figlio di Aegon Targaryen, che appariranno negli episodi, ma stando a quanto si dice, si tratterà di un sequel, che riprenderà le fila dall’esilio finale del protagonista alla Barriera.

Fonte: Screen Rant