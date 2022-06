Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 2 ore fa

La rete americana HBO continua a essere interessata allo sviluppo di altri spin-off di Game of Thrones. La nuova leadership vuole più franchise popolari e sembra focalizzata singolarmente sul taglio dei budget ove applicabile, ma questo non comprende il franchise di George R.R. Martin.

In una recente dichiarazione, il vicepresidente dei contenuti originali della HBO Kara Buckley ha affermato che la rete ha molte idee per i prossimi spin-off. Tuttavia, Buckley ha sottolineato che, per ora, il team è molto concentrato su House of the Dragon:

"Abbiamo sviluppato molte idee, ma per ora siamo davvero entusiasti di ciò che andrà in onda quest'estate. Non sentiamo il bisogno di farne un altro almeno che non sia davvero eccitante dal punto di vista creativo per noi".

Basata sul romanzo fantasy Fire & Blood di George R.R. Martin, la serie TV si svolge trecento anni prima degli eventi de Il Trono di Spade, e si concentra sulla Casa Targaryen.

House of Dragon, scritto e prodotto da George R.R. Martin e Ryan Condal, sarà disponibile dal 21 agosto su HBO e dal 22 agosto su Sky e su NOW.

Fonte: Comic Book