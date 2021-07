Game of Thrones: HBO sta Discutendo molti Spin-off Interessanti

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 30 giugno 2021

È passato del tempo, ormai, dal finale di serie di Game of Thrones, ma la serie HBO trova ancora il modo di far parlare di sé. HBO sta infatti pianificando il futuro del franchise, con diverse serie TV spin-off attualmente in fase di realizzazione.

Durante un recente evento stampa, il capo dei contenuti della HBO Casey Bloys ha parlato di questi vari spin-off, e ha confermato che il prequel House of the Dragon del 2022 è l'unico ufficialmente approvato:

"La buona notizia è che tutto ciò che fai collegato a Game of Thrones diventa una notizia. Qualsiasi sceneggiatura in sviluppo o che viene annunciata diventa notizia e inevitabilmente viene riportata, e la gente presume che sia in produzione. Solo House of The Dragon è in produzione, il resto è in sviluppo e prenderemo una decisione. Nient'altro ha ricevuto il via libera ufficiale, ma ci sono molti progetti interessanti in sviluppo".

Diverse notizie hanno già indicato quali potrebbero essere alcuni di questi altri potenziali spin-off, tra cui 9 Voyages (alias Sea Snake), Flea Bottom e 10.000 Ships. Secondo quanto riferito, Sea Snake ha ingaggiato Bruno Heller, ex star di Gotham e Pennyworth. C'è anche un'ulteriore serie spin-off che adatta le novelle di Tales of Dunk & Egg, nonché una potenziale serie animata per HBO Max.

"Preferirei non dire un numero a caso", ha spiegato in precedenza il capo della HBO Casey Bloys. "Cerco sempre di parlare con il team di quali sono le storie che stiamo raccontando, quali sono i personaggi che vale la pena evidenziare. Il numero di spettacoli che voglio è il numero di spettacoli realmente buoni. Se lo spettacolo è buono, è quello che faremo".

Fonte: Comic Book